Илон Маск отметил, что Артемовск «почти окружен» российскими войсками

На комментируемой бизнесменом карте были указаны зоны, которые находятся под контролем России, и на которых присутствуют российские войска. Из ее данных следует, что под контролем Вооруженных сил Украины находится лишь западный пригород Артемовска и основная часть города.
«Почти окружен», — написал Маск в комментарии к карте.
Ранее телеканал CNN приводил слова украинских военных, которые заявляли, что ситуация под Артемовском для Вооруженных сил Украины (ВСУ) гораздо хуже, чем официально признают в Киеве.
До этого советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявлял, что Бахмут потерян для Украины, а вопрос взятия города под контроль России заключается лишь в дате.