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Спецоперация на Украине
02:13 (мск), источник: Газета.Ру

Илон Маск отметил, что Артемовск «почти окружен» российскими войсками

Американский предприниматель Илон Маск, отвечая в Twitter на пост с картой, показывающей «приблизительную ситуацию» вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут) на 28 февраля, заявил, что город «почти окружен».

Источник: AP 2022

На комментируемой бизнесменом карте были указаны зоны, которые находятся под контролем России, и на которых присутствуют российские войска. Из ее данных следует, что под контролем Вооруженных сил Украины находится лишь западный пригород Артемовска и основная часть города.

«Почти окружен», — написал Маск в комментарии к карте.

Ранее телеканал CNN приводил слова украинских военных, которые заявляли, что ситуация под Артемовском для Вооруженных сил Украины (ВСУ) гораздо хуже, чем официально признают в Киеве.

До этого советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявлял, что Бахмут потерян для Украины, а вопрос взятия города под контроль России заключается лишь в дате.

Павел Зубов

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