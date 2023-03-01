В Киеве допустили, что ВСУ могут «стратегически отступить» из Артемовска

«Россия пытается окружить его (Артемовск. — Прим. ред.) прямо сейчас, и они используют для этого свои лучшие войска “Вагнер”, по-видимому, наиболее хорошо обученные и опытные. <…> Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», — сказал он.
Накануне один из украинских военных пожаловался CNN, что ситуация в Артемовске гораздо хуже, чем официально говорят.
Как сообщило агентство Bloomberg, получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, практически все дороги к Артемовску находятся под огневым контролем российских подразделений.