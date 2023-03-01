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Спецоперация на Украине
11:45 (мск), источник: RT на русском

Подоляк заявил, что Украина не причастна к атакам по России

Украина не причастна к атакам по территории России, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Источник: AP 2022

«Украина не наносит ударов по территории России. Украина ведёт оборонительную войну, чтобы деоккупировать все свои территории», — написал он в Twitter.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что беспилотник упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна.

Минобороны России также сообщило, что в ночь на вторник, 28 февраля, украинскими военными была предпринята попытка применения беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее.

Справка
Атака беспилотников на российские города и закрытие неба в Петербурге. Что известно28 февраля сразу несколько российских городов подверглись атакам беспилотников.
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