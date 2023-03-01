Пригожин опроверг обвинения США в закупке спутниковых снимков у Китая

«У нас нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков. ЧВК “Вагнер” уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых — радиолокационные, а остальные — оптические», — цитирует Пригожина пресс-служба.
Накануне, 28 февраля, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк пояснил, что китайская Spacety Co попала под санкции из-за сотрудничества с ЧВК «Вагнер». По данным США, она передавала компании «Терра-Тех», которая, как утверждает госдеп, связана с ЧВК, спутниковые снимки территории Украины.
Ограничения в отношении китайской компании США ввели 24 февраля этого года. Тогда же в черный список попали несколько организаций из Канады. «Терра-Тех» находится под американскими санкциями с января, а «Вагнер» — с 2017 г. Кроме того, Вашингтон признал ЧВК «транснациональной преступной организацией».