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20:17 (мск), источник: Daily Storm

Китай поддержал ускоренное вступление Белоруссии в ШОС

Китай поддерживает ускоренное вступление Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Белоруссии и КНР Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, принятом 1 марта.

Источник: РИА "Новости"

«Китай поддерживает ускоренное вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена», — цитирует документ агентство БелТА.

В документе сказано, что «стороны продолжат осуществлять всестороннее сотрудничество в рамках многосторонних структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии».

Лукашенко с 28 февраля по 2 марта совершает государственный визит в Китай. В среду белорусский лидер и председатель КНР приняли совместно заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стран в эту «новую эпоху».

В ходе своего визита президент Белоруссии также встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине. Лукашенко сообщил, что Белоруссия будет сильной и развивающей страной, если будет сильным Китай. Кроме того он поблагодарил власти страны за различную поддержку Белоруссии.

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