Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований оружием

«Определить: порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях», — также указано в тексте приказа.
Добровольцы будут снабжаться по тем же нормативам, что и Вооруженные силы. Форму и другое имущество им предоставят воинские части по месту приписки. Контролировать обеспечение добровольцев предстоит командиру формирования.
Порядок обеспечения питанием, вещами, а также оказание медицинской помощи изложены в приложениях к приказу. В частности, инвентарь не переходит в личную собственность и должен возвращаться.
Медицинскую помощь добровольцам окажут в военно-медицинских подразделениях, частях и организациях. Предусмотрена эвакуация самолетами и вертолетами ВКС.
Если по вине добровольца будет нанесен ущерб государству, то последует материальная ответственность в том же порядке, который установлен законом для военнослужащих.