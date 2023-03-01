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1 марта, источник: Газета.Ру

Кадыров заявил о зарождении «новой России»

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал оценку происходящим в мире событиям и заявил о зарождении «новой России» с бесстрашными воинами и самоотверженными тружениками. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По мнению Кадырова, его оценка происходящего «может удивить или шокировать кое-кого на первый взгляд, но время сейчас реально счастливое».

Источник: РИА "Новости"

Глава Чечни утверждает, что во-первых, подобная ситуация наступила бы в любом случае.

«И тогда во главе страны мог бы оказаться не Путин, спасающий огромную многонациональную страну и заодно все вменяемое человечество, а какой-нибудь либеральный слизняк. Тогда великому государству пришел бы неминуемый конец… Во-вторых, на наших новых (старых) территориях в зоне проведения СВО мы не только боремся с бандеровским нацизмом и глобальным сатанизмом», — написал Кадыров.

По его мнению, во-вторых, на «новых-старых» территориях РФ в зоне проведения специальной военной операции России на территории Украины российская сторона борется не только с «бандеровским нацизмом и глобальным сатанизмом».

Кадыров утверждает, в текущее действительно нелегкое время «в кроваво-огненном месиве зарождается новая Россия», которая является страной «бесстрашных воинов-героев и самоотверженных тружеников».

Он добавил, что на «могучих плечах» России будет построена уникальная держава.

Ранее первое звание Героя Чеченской Республики, учрежденное в этом году, было присвоено главе региона Рамзану Кадырову.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Кадыров Рамзан