Кадыров заявил о зарождении «новой России»

Глава Чечни утверждает, что во-первых, подобная ситуация наступила бы в любом случае.
«И тогда во главе страны мог бы оказаться не Путин, спасающий огромную многонациональную страну и заодно все вменяемое человечество, а какой-нибудь либеральный слизняк. Тогда великому государству пришел бы неминуемый конец… Во-вторых, на наших новых (старых) территориях в зоне проведения СВО мы не только боремся с бандеровским нацизмом и глобальным сатанизмом», — написал Кадыров.
По его мнению, во-вторых, на «новых-старых» территориях РФ в зоне проведения специальной военной операции России на территории Украины российская сторона борется не только с «бандеровским нацизмом и глобальным сатанизмом».
Кадыров утверждает, в текущее действительно нелегкое время «в кроваво-огненном месиве зарождается новая Россия», которая является страной «бесстрашных воинов-героев и самоотверженных тружеников».
Он добавил, что на «могучих плечах» России будет построена уникальная держава.
Ранее первое звание Героя Чеченской Республики, учрежденное в этом году, было присвоено главе региона Рамзану Кадырову.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.