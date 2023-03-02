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14:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Саакашвили отказали в освобождении

Апелляционный суд Тбилиси отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

Ранее врач Георгий Григолия рассказал, что состояние Михаила Саакашвили оценивается как критическое, он проходит лечение в тбилисской клинике. Гриколия отметил, что при продолжении потери веса организм политика столкнется с необратимыми процессами. В частности, если вес бывшего президента страны достигнет 55 килограммов, он останется прикованным к постели.

В феврале лечащий врач Тамара Даварашвили также рассказала, что Саакашвили намеренно стремится усугубить свое положение ради свободы. По ее словам, он избирательно принимает лекарство и плохо ест. «Больной находится в нашей клинике несколько месяцев, и все время говорят, что он в критическом состоянии. Я не видела пациентов, находящихся в критическом состоянии в течение восьми месяцев», — отметила она.

6 февраля также стало известно об отказе Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Тогда же утверждалось, что политик не участвовал в заседании.

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