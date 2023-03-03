Сенатор рассказал, когда могут повысить призывной возраст

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на расширенной коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина, заявил, что необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет.
«Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», — сказал Бондарев.
Он полагает, что документ в Госдуму «внесёт правительство, ведь инициатива, хоть и является плодом коллективного труда, была озвучена министром обороны» Сергеем Шойгу. Сенатор отметил, что законопроект о повышении призывного возраста находится сейчас в работе. «Это работа не одного дня, она требует тщательного, комплексного подхода. Поэтому до начала весеннего призыва принять и начать применять этот документ вряд ли возможно», — сказал законодатель.
По его словам, сейчас внимание как Министерства обороны, так и парламентариев и экспертов сосредоточено на том, чтобы при подготовке законопроекта к внесению в Государственную Думу не упустить никаких важных деталей. «Мы помним, что необходимо синхронизировать изменения возрастных рамок с обеих сторон: возраст призыва удлиняется до 30 лет, при этом начинаться он должен не в 18 лет, а в 21 год. Таким образом, в армии будут служить более взрослые, психологически зрелые люди», — заключил Бондарев.