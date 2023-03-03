Фламинго выбирают друзей по характеру Они сбиваются в небольшие компании
Фоторепортажи
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
10В Венеции почти пересохли каналы
16:35 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило о действиях ВС России на Купянском и Донецком направлениях

Российские войска за прошедшие сутки провели активные действия на Купянском и Донецком направлениях, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

На Купянском направлении ВС России ударили по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка Харьковской области и Новоселовское (ЛНР). Потери украинской стороны составили до 100 военнослужащих убитых и раненными, один танк и боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении всего было уничтожено до 210 военнослужащих противника, две боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. Также был поражен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ под Авдеевкой.

Российские подразделения на Краснолиманском направлении атаковали подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и ДНР и Червонопоповки в ЛНР, уничтожив, как утверждается, свыше 210 военнослужащих противника и гаубицу Д-20.

На Херсонском, Южнодонецком и Запорожском направлениях российская сторона продолжила наносить удары авиацией и артиллерией.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Здоровый человек»: спасать нельзя помогать
«Король и Шут»: на лицо ужасные, с бесами внутри
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта