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19:06 (мск), источник: ТАСС

Зеленский заявил о дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит артиллерии, боеприпасов, военных самолетов и танков, сообщил в пятницу президент страны Владимир Зеленский. Выступая на совместной пресс-конференции во Львове со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом, Зеленский заявил, что в связи с нехваткой оружия и боеприпасов страны Запада должны ускорить их поставки Украине.

Спецоперация на Украине

«Артиллерия — номер один, это то, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, снаряды в большом количестве», — сказал Зеленский. По его утверждению, артиллерия нужна Украине не для того, чтобы наносить удары по территории России, а для того, чтобы попытаться вернуть под свой контроль регионы, которые Киев по-прежнему продолжает считать своими. Кроме того, Зеленский сообщил о дефиците самолетов. «Нам нужны самолеты. Не говорить или обещать, а просто обучать наших ребят и передавать самолеты», — отметил он.

Украинский президент также признал недостаток танков у ВСУ. «Я считаю, что, как бы то ни было, мы получим танковую армию, — сказал он. — Наши вооруженные силы уже обучаются, скоро это будет. Но тем не менее есть определенный дефицит».

Отвечая на вопрос журналистки о том, как можно ускорить поставки оружия Киеву, Зеленский отметил, что нужно «публично говорить о том», чего не хватает. «И страны, которые нам помогают, могут публично поддержать поставки нам того или иного оружия. Больше никаких секретов нет, какое у нас оружие», — сказал он. Задавая вопрос, журналистка сообщила, что встречалась в городе Артемовске (украинское название — Бахмут), за который идут ожесточенные бои, с украинскими военными. По ее словам, они заявили о недостатке у них оружия, боеприпасов, военных самолетов и вертолетов.

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