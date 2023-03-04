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14:12 (мск), источник: ТАСС

Rheinmetall обсуждает создание на Украине завода, способного выпускать 400 танков в год

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther в год. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер в опубликованном в субботу интервью газете Rheinische Post.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Завод Rheinmetall может быть построен на Украине примерно за €200 млн», — сказал он, отметив, что там можно было бы ежегодно производить до 400 танков. Паппергер назвал переговоры с украинским правительством «многообещающими» и отметил, что концерн рассчитывает на принятие решения «в ближайшие два месяца».

Глава Rheinmetall полагает, что Киев нуждается в 600−800 танках. «Даже если бы Германия отдала все имеющиеся у нее в распоряжении 300 Leopard-2, этого было бы явно слишком мало», — считает он.

Rheinmetall, по его словам, в состоянии передать Киеву около 250 единиц боевой техники. «Работа у нас идет полным ходом. Мы уже подготовили к эксплуатации более 40 БМП Marder, до конца года таковых будет около 100. Из 50 Leopard-2A4 готовы около 30 танков, к ним добавляются около 100 Leopard-1 старой модели, из которых мы можем снова подготовить 88 единиц», — утверждал Паппергер. Он высказал мнение, что конфликт на Украине будет длиться, «вероятно, еще годы».

Panther был представлен летом прошлого года в качестве конкурента основному боевому танку Бундесвера Leopard. Он изначально рассматривался как немецкий ответ на новое поколение российских танков Т-14 на платформе «Армата».

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