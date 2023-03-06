Партия премьера Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии

«По последним данным, Реформистская партия набирает 31,5% голосов на выборах в парламент Эстонии, что гарантирует ей получение 37 мест в парламенте. Идущая на втором месте Консервативная народная партия (EKRE) набирает 16% и получает 17 мандатов. На третьем месте Центристская партия, собравшая 14,8% голосов, у нее будет 16 мандатов в парламенте», — говорится в сообщении.
Победителем по числу набранных голосов стала премьер-министр Кая Каллас, за которую проголосовали 31 255 избирателей, что стало рекордом на парламентских выборах.
Кроме этих партий в новый парламент также проходят Социал-демократическая партия, партия «Отечество» (Isamaa) и ранее не представленная в парламенте либеральная партия «Эстония 200».
Реформисты вышли в лидеры после публикации результатов электронного голосования, которое проходило с 27 февраля по 4 марта. Они выиграли его с большим перевесом над остальными партиями. До этого реформисты уступали EKRE примерно 5%.
Выборы в парламент Эстонии завершились 5 марта. Было открыто 405 избирательных участков по всей стране. На 101 место в парламенте претендуют 968 кандидатов. За парламентские мандаты боролись девять партий и десять независимых кандидатов. Чтобы пройти в парламент партиям и независимым кандидатам необходимо преодолеть 5% избирательный барьер.