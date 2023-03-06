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01:49 (мск), источник: © РИА Новости

Партия премьера Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии

ХЕЛЬСИНКИ, 6 мар — РИА Новости. Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии, сообщила в воскресенье республиканская избирательная комиссия.

Источник: Reuters

«По последним данным, Реформистская партия набирает 31,5% голосов на выборах в парламент Эстонии, что гарантирует ей получение 37 мест в парламенте. Идущая на втором месте Консервативная народная партия (EKRE) набирает 16% и получает 17 мандатов. На третьем месте Центристская партия, собравшая 14,8% голосов, у нее будет 16 мандатов в парламенте», — говорится в сообщении.

Победителем по числу набранных голосов стала премьер-министр Кая Каллас, за которую проголосовали 31 255 избирателей, что стало рекордом на парламентских выборах.

Кроме этих партий в новый парламент также проходят Социал-демократическая партия, партия «Отечество» (Isamaa) и ранее не представленная в парламенте либеральная партия «Эстония 200».

Реформисты вышли в лидеры после публикации результатов электронного голосования, которое проходило с 27 февраля по 4 марта. Они выиграли его с большим перевесом над остальными партиями. До этого реформисты уступали EKRE примерно 5%.

Выборы в парламент Эстонии завершились 5 марта. Было открыто 405 избирательных участков по всей стране. На 101 место в парламенте претендуют 968 кандидатов. За парламентские мандаты боролись девять партий и десять независимых кандидатов. Чтобы пройти в парламент партиям и независимым кандидатам необходимо преодолеть 5% избирательный барьер.

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