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6 марта, источник: Lenta.Ru

Зеленский встретился с членами правящей партии Германии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в понедельник, 6 марта, провел встречу с членами правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — сопредседателем партии Ларсом Клингбайлем и главой парламентской фракции Рольфом Мютценихом.

Источник: Reuters

Украинский лидер поблагодарил ФРГ за всестороннюю поддержку, прием более миллиона вынужденных переселенцев, «лидерство в формировании танковой коалиции через предоставление немецких танков Leopard и вклад в защиту украинского неба путем передачи высокоэффективной системы ПВО IRIS-T».

В феврале канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о нехватке военной помощи для Киева. Канцлер назвал заявление украинского лидера смешным и посчитал, что «нет смысла стонать о масштабах немецкого участия».

До этого Зеленский пожаловался на нежелание Германии помогать Украине оружием. По его словам, Шольца «приходится заставлять помогать Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а всей Европе».

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