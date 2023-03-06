Зеленский встретился с членами правящей партии Германии

Украинский лидер поблагодарил ФРГ за всестороннюю поддержку, прием более миллиона вынужденных переселенцев, «лидерство в формировании танковой коалиции через предоставление немецких танков Leopard и вклад в защиту украинского неба путем передачи высокоэффективной системы ПВО IRIS-T».
В феврале канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о нехватке военной помощи для Киева. Канцлер назвал заявление украинского лидера смешным и посчитал, что «нет смысла стонать о масштабах немецкого участия».
До этого Зеленский пожаловался на нежелание Германии помогать Украине оружием. По его словам, Шольца «приходится заставлять помогать Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а всей Европе».