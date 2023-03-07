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01:02 (мск), источник: RT на русском

Болтон: США следует пересмотреть количество ядерных боеголовок

США надлежит пересмотреть количество ядерных боеголовок и систем доставки на фоне соперничества с Россией и Китаем, заявил бывший советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

Источник: AP 2022

«Сейчас перед лицом двух основных противников в ядерной сфере США должны срочно пересмотреть требования по боеголовкам и системам доставок боеприпасов», — написал Болтон в статье для The Washington Post.

По его словам, американская сторона должна решить вопрос об объёме ядерных запасов перед «противостоянием двум противникам».

Он отметил, что Вашингтон может ожидать «ядерная конфронтация» с Россией.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

1 марта руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон получил официальную ноту о приостановке участия России в ДСНВ.

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