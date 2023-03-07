Болтон: США следует пересмотреть количество ядерных боеголовок

«Сейчас перед лицом двух основных противников в ядерной сфере США должны срочно пересмотреть требования по боеголовкам и системам доставок боеприпасов», — написал Болтон в статье для The Washington Post.
По его словам, американская сторона должна решить вопрос об объёме ядерных запасов перед «противостоянием двум противникам».
Он отметил, что Вашингтон может ожидать «ядерная конфронтация» с Россией.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.
1 марта руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон получил официальную ноту о приостановке участия России в ДСНВ.