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Спецоперация на Украине
10:18 (мск), источник: Известия

Пекин исключил поставки оружия сторонам конфликта на Украине

Китай не является стороной конфликта на Украине и никогда не поставлял оружие его участникам. Об этом во вторник, 7 марта, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) во вторник, 7 марта.

Источник: РИА "Новости"

«Китай не является ни создателем кризиса, ни стороной в нем, и он не предоставлял оружие ни одной из сторон конфликта. Зачем обвинять Китай или даже подвергать его санкциям или угрозам? Мы никогда этого не примем!» — передает слова министра «Синьхуа».

Как указал дипломат, в контексте украинского кризиса Пекин руководствуется принципами «между миром и войной мы выбираем мир, между диалогом и санкциями мы выбираем диалог».

5 марта канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что власти КНР не планируют оказывать военную помощь России. По его словам, китайское правительство заверило, что не будет поставлять оружие.

В свою очередь фон дер Ляйен подтвердила, что на сегодняшний день нет данных о поставках боевой техники из Китая в Россию, однако ситуация требует внимания со стороны Евросоюза.

3 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Китай пока не принял окончательного решения по поводу оказания военной помощи РФ. Вместе с тем он добавил, что передача России летального оружия — рискованный шаг для КНР, и выразил надежду, что власти республики придерживаются того же мнения.

Накануне Reuters сообщало, что США пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции против Пекина, если он окажет помощь Москве в связи со спецоперацией по защите Донбасса.

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