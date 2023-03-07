Обнаружена статуя острова Пасхи, которая 200 лет была под водой Ее удалось найти только благодаря тому, что озеро, в котором она находилась, высохло
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
Главное
Спецоперация на Украине
12:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Эстонии не стал подписывать закон о сносе советских памятников

Президент Эстонии Алар Карис отказался обнародовать (подписать) поправки в строительный кодекс о сносе советских памятников. По его мнению, они противоречат конституции из-за неточных формулировок. Парламент Эстонии принял закон о демонтаже памятников времен СССР в середине февраля.

Источник: AP 2022

Президент считает правомерной цель закона, указанную в пояснительной записке, — «запрещение и удаление из публичного пространства объектов, нарушающих правосознание общества или представляющих угрозу безопасности Эстонии». Однако, по его мнению, запрещенные объекты определяются в самом законе выражением, «которому нельзя придать однозначного значения даже при общепринятых способах толкования».

Как отмечает Карис, из пояснений к закону «видно, что запрещенными являются, прежде всего, объекты, связанные с деятельностью Советской власти».

«Однако сам запрет сформулирован гораздо шире. В такой ситуации исполнителю закона приходится делать предположения о том, что на самом деле имелось в виду», — говорится в комментарии главы государства. Он отметил, что одна из статей закона юридически неясна и поэтому противоречит конституции.

Рабочая группа при государственной канцелярии Эстонии ранее рекомендовала демонтировать 244 памятника. Из бюджета на это выделено €1,4 млн. В ноябре 2022 года сообщалось о демонтаже 56 памятников. 15 февраля парламент Эстонии принял закон, по которому памятники, скульптуры и мемориалы не должны «возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать совершение преступления оккупационного режима или акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления».

Леонид Уварчев

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Конфликт Зеленского и ВСУ принял неожиданный оборот
Почему США больше не поддерживают Украину в захвате Крыма
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
закон