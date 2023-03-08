Матвиенко заявила, что в России не будет «опасных игр в гендеры»

«Мужчины и женщины — это системообразующие биологические, социальные, культурные общности. Ключевая задача здесь — гармонизация их отношений, а не создание микста из мужчин и женщин. И потому опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет. Ни в детских садах, ни в школах, ни в воспитании, ни в политике, ни в правотворчестве. Предоставим Западу проводить этот опасный эксперимент на самом себе», — заявила Матвиенко, отметив, что «и запроса на это в России нет».
Она отметила, что в мире пытаются утвердить новый гендерный порядок, в основе которого лежит гендерная нейтральность, когда человек может сам определять свою идентичность, не ограничиваясь традиционным разделением на мужчин и женщин. По ее мнению, люди «с такими аномалиями были, есть и будут всегда», но не они определяют пути развития человечества.
«Многовековой опыт развития человечества по пути прогресса закреплен в том, что принято называть традиционными ценностями. Это надежные вехи, ориентиры движения вперед, по восходящей. Прежде всего, они должны служить критериями истины и заблуждения, нормы и отклонения от нее, добра и зла. Мы, в России, именно так и строим жизнь общества, государственную политику в этой сфере», — считает Матвиенко, добавляя, что в России нет причин сомневаться в правильности гендерного выбора, закрепленного в конституции РФ.
По словам председателя СФ, 8 Марта стал в России одним из самых любимых праздников. Матвиенко отдельно поздравила матерей, жен, сестер и подруг солдат и офицеров, которые участвуют в специальной военной операции. «Разделяю вашу тревогу за близких вам людей. Вы вправе гордиться ими, так как они сражаются за правое дело. Еще раз с праздником», — отметила Матвиенко.