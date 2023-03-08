Помощник Шольца заявил об «огромном стрессе» из-за отказа от газа из России

«Это было огромным стрессом. Более половины объемов приходилось на Германию, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно», — сказал Кукис на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.
На днях в интервью телеканалу CNN сам канцлер Олаф Шольц заявил, что экономика Германии «с легкостью» пережила отказ от российского газа, не скатившись в кризис и не ощутив дефицита энергоносителей.
Между тем президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер в феврале указывал, что Германия вследствие военной операции России на Украине и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 миллиардов евро.
Он отметил, что ФРГ особенно пострадала от кризиса, «потому что она больше зависела от российской энергетики, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности и чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок».
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.