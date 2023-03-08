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10:51 (мск), источник: Известия

Захарова прокомментировала слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 марта отреагировала на слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что принятый в Грузии закон об иностранных агентах несовместим с ценностями Европейского союза.

Источник: РИА "Новости"

«Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе — там этот закон действует с 1938 года», — написала Захарова в Telegram-канале.

Накануне грузинский парламент большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций и средств массовой информации, получающих финансирование из-за рубежа, пишет «Газета.Ru».

На фоне этого в Тбилиси начались митинги. Так, 7 марта у парламента Грузии собрались несколько сотен человек, для разгона людей правоохранители пустили в ход слезоточивый газ и водометы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась в поддержку протестующих. Она пообещала наложить вето на законопроект, если его примут в парламенте.

8 марта митингующие в Грузии анонсировали продолжение акции протеста в Тбилиси в 15:00 по местному времени (14:00 мск). В настоящее время у здания парламента Грузии нет протестующих, на территории остаются лишь сотрудники правоохранительных органов.

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