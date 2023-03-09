09:40 (мск), источник: Daily Storm
Законопроект об иноагентах отозван из кабмина Грузии на фоне протестов
Столкновения полиции и демонстрантов прошли в Тбилиси.
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Законопроект об иностранных агентах отозвали из парламента Грузии на фоне протестов. Об этом указывается в совместном заявлении правящей партии «Грузинская мечта» и движения «Сила народа», передает телеканал Rustavi 2.
«Как правящая сила, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение без всяких предусловий отозвать поддержанный нами законопроект [об иноагентах — Прим. Daily Srorm]», — говорится в заявлении на сайте партии «Грузинская мечта».
В феврале в парламенте страны зарегистрировали две версии законопроекта об иноагентах — грузинскую и американскую. Вторая представляла собой перевод закона США о регистрации иностранных агентов. Документ касается как юридических, так и физических лиц, и предусматривает уголовную ответственность. Грузинский же вариант предусматривает, что иноагентом является юрлицо, более чем на 20% финансируемое из-за рубежа.
В результате 7 марта депутаты кабмина республики приняли в первом чтении грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния. Параллельно с заседанием законодательного органа собрались тысячи демонстрантов в столице Грузии.
Президент Саломе Зурабишвили поддержала митингующих. Политик пообещала, что наложит вето на законопроект. По мнению Зурабишвили, такой «закон никому не нужен» и был «написан под диктовку Москвы».
Однако в правящей партии республики все равно не хотят отказываться от своей инициативы в вопросе иноагентов. В сообщении отмечается, что «принятый законопроект вызвал разногласия в обществе». В партии убеждены, что в негативном свете представила этот документ «машина лжи», которая обманула определенную часть жителей Грузии.
«На законопроект был наклеен ложный ярлык “российского закона”, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса», — посетовали в правящей партии.