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Спецоперация на Украине
11:12 (мск), источник: © РИА Новости

Нетаньяху заявил о готовности стать посредником по Украине

РИМ, 9 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов выступить посредником для урегулирования на Украине, но считает, что время для этого ещё не пришло.

Источник: © РИА Новости

«Я готов сделать все…. Если обе стороны решат, что пришло время прибегнуть к посредничеству и что я мог бы быть полезен, я рассмотрю это. Но, к сожалению, я не думаю, что время пришло», — заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica, добавив, что конфликт «все еще будет продолжаться до того, как представится такая возможность».

Нетаньяху в четверг начинает двухдневный визит в Рим, где встретится с местной еврейской общиной и представителями итальянского правительства.

Говоря об отношениях с Россией и Украиной, Нетаньяху заявил, что Израиль является единственной страной, пилоты которой летают над Голанскими высотами в пределах досягаемости российских самолетов в Сирии для того, чтобы «предотвратить военную помощь Ирана движению “Хезболлах”».

«Мы заинтересованы в том, чтобы избежать конфронтации с Россией. Есть тысячи евреев, которые все еще живут в России, и мы не хотим, чтобы их эмиграции в Израиль помешали. Наши отношения с Россией очень сложные, но мы делаем все возможное, чтобы помочь украинцам и положить конец этому конфликту», — сказал премьер Израиля.

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