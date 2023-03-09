Нетаньяху заявил о готовности стать посредником по Украине

«Я готов сделать все…. Если обе стороны решат, что пришло время прибегнуть к посредничеству и что я мог бы быть полезен, я рассмотрю это. Но, к сожалению, я не думаю, что время пришло», — заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica, добавив, что конфликт «все еще будет продолжаться до того, как представится такая возможность».
Нетаньяху в четверг начинает двухдневный визит в Рим, где встретится с местной еврейской общиной и представителями итальянского правительства.
Говоря об отношениях с Россией и Украиной, Нетаньяху заявил, что Израиль является единственной страной, пилоты которой летают над Голанскими высотами в пределах досягаемости российских самолетов в Сирии для того, чтобы «предотвратить военную помощь Ирана движению “Хезболлах”».
«Мы заинтересованы в том, чтобы избежать конфронтации с Россией. Есть тысячи евреев, которые все еще живут в России, и мы не хотим, чтобы их эмиграции в Израиль помешали. Наши отношения с Россией очень сложные, но мы делаем все возможное, чтобы помочь украинцам и положить конец этому конфликту», — сказал премьер Израиля.