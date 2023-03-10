09:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин первым из мировых лидеров поздравил Си Цзиньпина с переизбранием
Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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В поздравительной телеграмме говорится, что Россия и Китай продолжат координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки.
«Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах», — отметил российский президент.