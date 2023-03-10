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09:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин первым из мировых лидеров поздравил Си Цзиньпина с переизбранием

Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

В поздравительной телеграмме говорится, что Россия и Китай продолжат координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки.

«Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах», — отметил российский президент.

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