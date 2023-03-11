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10:52 (мск), источник: Известия

Захарова прокомментировала идею Зеленского переименовать Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею президента Украины Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию.

Источник: Reuters

«[Зеленский] каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины “анти-России”, — написала она в своем Telegram-канале 11 марта.

Ранее в этот день стало известно о том, что Зеленский пообещал комплексно проработать вопрос по переименованию России в Московию. Он указал на петицию, размещенную на сайте президента Украины, которая набрала более 25 тыс. голосов. Украинский лидер потребовал уведомить его и автора петиции о ходе проработки вопроса.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте президента Украины в конце ноября прошлого года. За полгода нужное число подписей было собрано.

В том же месяце в продуктовых супермаркетах Киева появилась «Киевская колбаса», которая раньше была «Московской». В мае 2022 года на Украине начали переименовывать привычные продукты питания.

Годом ранее 31 августа Захарова выступила с инициативой переименовать Украину в Укрусь. Таким образом она ответила на заявление советника офиса украинского президента Алексея Арестовича, который заявлял о необходимости сменить название страны на Русь-Украина.

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