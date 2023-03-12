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18:25 (мск), источник: ТАСС

В Сербии заявили, что отказ от санкций против России основан на национальных интересах

БЕЛГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Отказ Сербии от присоединения к санкционной политике, направленной против России, основывается на национальных интересах и международном праве. Такое мнение в воскресенье выразила премьер-министр республики Ана Брнабич в эфире телеканала Prva TV.

Источник: РИА "Новости"

«Правительство Сербии исходит из того, что наша позиция по отношению к санкциям [против РФ] основана на международном праве и интересах Сербии, — подчеркнула Брнабич. — Мы платим цену [за отказ от присоединения к санкциям], но мы также считаем, что это принципиальная позиция, и мы будем ее защищать ее до тех пор, пока это возможно».

Президент Сербии Александар Вучич заявлял в пятницу, что не может поклясться не вводить санкции против России, отметив, что твердость позиции Сербии такова, что до сих пор ей этого не пришлось делать.

После начала специальной военной операции России на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

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