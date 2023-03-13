Си Цзиньпин: Китай будет неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем

«Необходимо неуклонно продвигать процесс воссоединения родины», — сказал политик.
Си Цзиньпин также указал, что нужно «твердо придерживаться принципа “одного Китая” и соблюдать консенсус 1992 года, активно содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, решительно противостоять вмешательству внешних сил и сепаратистской деятельности, нацеленной на “независимость Тайваня”».
Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что власти Китая считают тайваньский вопрос красной линией, поэтому США не должны пытаться как-то вмешиваться в его урегулирование.
Тайваньский вопрос остается открытым с 1949 года, когда на материке была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а правившая до того в стране партия Гоминьдан сбежала на Тайвань. Пекин настаивает на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. В 2022 году ситуация в регионе обострилась из-за визитов американских делегаций на Тайвань.