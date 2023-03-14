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07:01 (мск), источник: Известия

Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после переизбрания

Экс-президент США Дональд Трамп назвал себя единственным кандидатом в американские лидеры, способным не допустить третьей мировой войны. По его словам, угроза конфликта реальна. Об этом он сообщил в понедельник, 13 марта, выступая на митинге своих сторонников в штате Айова.

Источник: Reuters

«Я единственный кандидат, который может это пообещать. Я предотвращу третью мировую войну, потому что я действительно считаю, что у вас случится третья мировая», — сказал экс-президент США.

Трамп не раз говорил, что никогда бы не допустил конфликта на Украине, грозящего, по его мнению, перерасти в глобальную ядерную конфронтацию. Он регулярно выступает с критикой президента США Джо Байдена. В 2024 году Трамп вновь собирается баллотироваться в президенты США.

Ранее, 4 марта, бывший американский лидер пообещал решить конфликт на Украине за сутки в случае своего переизбрания. Однако он отказался сообщить, в чем именно состоит его план. Трамп отметил, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту. До этого, 20 февраля, Трамп огласил на митинге своих сторонников во Флориде очередное предвыборное обещание — в случае переизбрания на пост главы государства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому «в ту же ночь».29 января Трамп заявил, что человечество оказалось на грани третьей мировой войны, и завел его туда американский президент Джо Байден. Он уверен, что, будь он переизбран в 2020 году, конфликта между Россией и Украиной не было бы. Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Трамп Дональд