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11:57 (мск), источник: © РИА Новости

В ГД предложили запретить привлекать к ответственности за лайки в соцсетях

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы от «Новых людей» подготовили законопроект о запрете привлекать к ответственности из-за лайков и реакций в соцсетях, документ направлен в правительство, рассказал депутат Антон Ткачев.

Источник: © РИА Новости

«Верх абсурда — штрафовать людей за эмоции. Поэтому сегодня мы направим на рассмотрение правительства законопроект о запрете заводить дела за лайки в соцсетях», — рассказал он журналистам.

При этом политик добавил, что лайк — «не злостное планируемое преступление», и иногда люди ставят их «даже случайно или не вчитываясь в текст поста».

По словам Ткачева, авторы проекта предлагают дополнить статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации ВС РФ указанием, что это не распространяется «на выражение эмоций в виде выставления отметок к публикациям в социальных сетях».

Депутат добавил, что по вопросу позицию ранее уже озвучит Верховный суд, отметив, что нельзя привлекать к ответственности только за выражение эмоций к публикациям в социальных сетях, если не было умысла возбуждать ненависть или вражду, «даже если такая информация признана экстремистским материалом».

«Наша цель — не только вернуть уехавших, но и удержать от уезда тех, кто начинает об этом задумываться. Чтобы людям не нужно было вычитывать с юристом каждый пост, который собираешься лайкнуть», — отметил Ткачев.

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