Песков: Россия не признает решения Международного уголовного суда

«Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся», — сказал Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС).
По информации NYT, МУС планирует в скором времени возбудить первые два дела о международных военных преступлениях против российских военных в конфликте с Украиной.
Пока неизвестно, кому будут предъявлены обвинения в каждом случае. Reuters также сообщал, что МУС собирается добиваться ареста российских чиновников по обвинению в насильственной депортации детей с Украины и нанесению ударов по гражданской инфраструктуре. По данным издания, в ордера могут также включить обвинения в геноциде. Их должны выдать в «краткосрочной перспективе», если обвинения одобрит судья предварительного производства.
Российские официальные лица не раз отрицали удары по гражданской инфраструктуре и депортацию детей с Украины. По оценке Reuters, Москва отклонит запрос на арест чиновников, однако выдача ордеров может усилить дипломатическую изоляцию страны.