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11:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: Россия не признает решения Международного уголовного суда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает решения Международного уголовного суда (МУС) по делам о военных преступлениях российской армии на Украине.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся», — сказал Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС).

По информации NYT, МУС планирует в скором времени возбудить первые два дела о международных военных преступлениях против российских военных в конфликте с Украиной.

Пока неизвестно, кому будут предъявлены обвинения в каждом случае. Reuters также сообщал, что МУС собирается добиваться ареста российских чиновников по обвинению в насильственной депортации детей с Украины и нанесению ударов по гражданской инфраструктуре. По данным издания, в ордера могут также включить обвинения в геноциде. Их должны выдать в «краткосрочной перспективе», если обвинения одобрит судья предварительного производства.

Российские официальные лица не раз отрицали удары по гражданской инфраструктуре и депортацию детей с Украины. По оценке Reuters, Москва отклонит запрос на арест чиновников, однако выдача ордеров может усилить дипломатическую изоляцию страны.

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