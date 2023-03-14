ВС США заявили о столкновении российского Су-27 с американским БПЛА MQ-9

«Примерно в 7.03 по центральноевропейскому времени один из российских самолетов Су-27 нанес удар по винту (БПЛА) MQ-9», — говорится в заявлении.
В командовании уточнили, что дрон после столкновения упал в международные воды. Утверждается, что незадолго до этого Су-27 якобы совершал «небезопасные» маневры.
В EUCOM также заявили, что беспилотник выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве в районе Черного моря, и произошедшее привело к его «аварии и полной потере».
Президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте, сообщили в Белом доме. Там заявили, что госдепартамент намерен провести контакты с Россией по этому вопросу.
Как утверждают в администрации Байдена, США продолжат полеты в районе Черного моря, несмотря на инцидент со сбитым беспилотником.