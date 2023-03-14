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20:19 (мск), источник: © РИА Новости

ВС США заявили о столкновении российского Су-27 с американским БПЛА MQ-9

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, утверждает европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).

Источник: © РИА Новости

«Примерно в 7.03 по центральноевропейскому времени один из российских самолетов Су-27 нанес удар по винту (БПЛА) MQ-9», — говорится в заявлении.

В командовании уточнили, что дрон после столкновения упал в международные воды. Утверждается, что незадолго до этого Су-27 якобы совершал «небезопасные» маневры.

В EUCOM также заявили, что беспилотник выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве в районе Черного моря, и произошедшее привело к его «аварии и полной потере».

Президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте, сообщили в Белом доме. Там заявили, что госдепартамент намерен провести контакты с Россией по этому вопросу.

Как утверждают в администрации Байдена, США продолжат полеты в районе Черного моря, несмотря на инцидент со сбитым беспилотником.

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