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06:36 (мск), источник: © РИА Новости

Косачев призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев во время брифинга на площадке медиагруппы «Россия сегодня» призвал создавать условия для возвращения на родину уехавших из страны россиян.

Источник: © РИА Новости

«Стратегией общества российского должно быть содействие возвращению на родину тех, кто в какой-то момент дрогнул и родину покинул. Ни в коем случае не должно быть решений коллективных, серийных — что все, кто уехал, (к ним. — Прим. ред.) начинают относиться как к какой-то определенной категории, на них ставятся какие-то штампы», — подчеркнул сенатор.

По его мнению, в этом вопросе должен быть индивидуальный подход, поскольку в большей части эти люди не совершали необратимых действий, которые бы превращали их в изгоев и оппонентов государства.

Косачев уверен, что с выехавшими за границу россиянами нужно продолжать диалог.

При этом те, кто запятнал себя «соответствующими заявлениями и действиями», должны получать индивидуальную правовую и, если это требуется, судебную оценку, уточнил сенатор.

Все граждане имеют обязательства перед своей страной, заключил Косачев.

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