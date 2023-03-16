Косачев призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян

«Стратегией общества российского должно быть содействие возвращению на родину тех, кто в какой-то момент дрогнул и родину покинул. Ни в коем случае не должно быть решений коллективных, серийных — что все, кто уехал, (к ним. — Прим. ред.) начинают относиться как к какой-то определенной категории, на них ставятся какие-то штампы», — подчеркнул сенатор.
По его мнению, в этом вопросе должен быть индивидуальный подход, поскольку в большей части эти люди не совершали необратимых действий, которые бы превращали их в изгоев и оппонентов государства.
Косачев уверен, что с выехавшими за границу россиянами нужно продолжать диалог.
При этом те, кто запятнал себя «соответствующими заявлениями и действиями», должны получать индивидуальную правовую и, если это требуется, судебную оценку, уточнил сенатор.
Все граждане имеют обязательства перед своей страной, заключил Косачев.