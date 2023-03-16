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10:19 (мск), источник: РБК

Таиланд одобрил соглашение об экстрадиции с Россией

Как отмечает The Nation, соглашение об экстрадиции с Россией было одобрено на фоне массовой миграции россиян, «надеющихся избежать призыва».

Источник: Reuters

Правительство Таиланда утвердило проект соглашения об экстрадиции с Россией, передает The Nation Thailand со ссылкой на заявление официального представителя кабмина Рачады Дхнадирек. По ее словам, нынешнее соглашение соответствует соглашениям об экстрадиции, которые Таиланд имеет с другими государствами. Дхнадирек отметила, что документ не требует одобрения парламента, так как оно не затрагивает экономику, торговлю, общество, территорию и инвестиции Таиланда.

Как отмечает издание, соглашение было одобрено на фоне массовой миграции россиян. The Nation приводит данные, согласно которым «десятки тысяч россиян», надеющихся избежать призыва и экономических последствий от конфликта с Украиной, приехали в Таиланд с февраля прошлого года.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о подписании договора о выдаче между Россией и Таиландом в начале февраля этого года.

Экстрадиция — форма международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью, заключающаяся в аресте и передаче одним государством другому лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, либо лиц, уже осужденных судебными органами другого государства.

В настоящее время Россией подписаны около 65 международных соглашений о сотрудничестве в сфере экстрадиции. Среди них — соглашения с Китаем, Ираком, Ираном, Монголией, Индией, Вьетнамом, Японией и другими странами.

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