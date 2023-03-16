19:05 (мск), источник: ТАСС
Парламент Молдавии не стал рассматривать законопроект оппозиции о компенсации цен на газ
Документ был предложен оппозиционной партией «Шор».
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КИШИНЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Парламент Молдавии отказался включать в повестку заседания в четверг проект закона о компенсации для населения расходов за газ и другие коммунальные услуги. Документ был предложен оппозиционной партией «Шор» в то время как сотни ее сторонников пикетировали здание законодательного органа.
«Спикер парламента Игорь Гросу и остальные депутаты парламентского большинства отказались рассматривать сегодня наш законопроект», — сказала вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер, обращаясь к собравшимся сторонникам у парламента. Она объявила сегодняшнюю акцию завершенной, но анонсировала новые антиправительственные протесты.
«Наши демонстрации будут продолжаться столько, сколько потребуется. Мы не уступим ни провокаторам, ни полиции, ни прокуратуре», — добавила Таубер.
По данным оппозиции, в акции протеста должны были приняли участие несколько тысяч человек. Однако акция была сорвана полицией, которая блокировала большинство автобусов с людьми, направлявшимися в Кишинев из разных районов страны.
С лета прошлого года в Молдавии проходят массовые акции протеста. Их организаторами выступали как партия «Шор», так и Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), а также представители ряда внепарламентских партий и общественные деятели, которые объединились в «Движение за народ» с целью совместных акций протеста. Они обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен и некомпетентности. По итогам прошлого года уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, за полтора года тарифы на газ выросли почти в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Партия «Шор» сообщила, что собрала свыше 800 тыс. подписей под требованием к правительству оплатить коммунальные счета за зимний период.
Президент Молдавии Майя Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. За время протестов в Молдавии арестованы десятки оппозиционных активистов. Уголовные дела заведены на руководителей ПСРМ и партии «Шор».