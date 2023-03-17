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00:01 (мск), источник: Газета.Ру

CNA: президента Чехии Павла оштрафовали на $2650 за нарушение отчетности

Президент Чехии Петр Павел, инаугурация которого состоялась 9 марта, оштрафован на 60 тыс. крон (примерно $2650) за нарушение при предоставлении отчетности о проведении предвыборной кампании. Об этом сообщает Czech News Agency.

Источник: AFP 2022

В публикации отмечается, что штраф выписало Управление по надзору за хозяйственной деятельностью политических партий и движений республики. Агентство подчеркивает, что данное денежное взыскание является самым крупным в истории, которое накладывало ведомство на физлицо.

Подчеркивается, что специалисты Управления выяснили, что предоставленная Павелом декларация о спонсорах его избирательной кампании была неполной и поэтому не соответствовала установленным в республике нормам. В ней отсутствовала информация о датах рождения и месте жительства физических лиц, не были указаны регистрационные номера и юридические адреса юридических лиц.

CNA отмечает, что президент Чехии оплатил штраф 13 марта.

Ранее в Праге состоялась официальная инаугурация нового президента Чехии Петра Павела. Глава государства 9 марта принес присягу в Пражском граде в присутствии депутатов и сенаторов.

Самер Мустафа

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