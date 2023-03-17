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21:35 (мск), источник: ТАСС

Санду обсудила с Макроном протесты оппозиции в Молдавии

Стороны также рассмотрели вопрос решимости Кишинева интегрироваться в Евросоюз.

Источник: AP 2022

КИШИНЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Президенты Молдавии и Франции Майя Санду и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили протесты оппозиции в Молдавии и решимость Кишинева интегрироваться в Евросоюз. Об этом информирует в пятницу пресс-служба молдавского лидера.

«Обсудили ситуацию в экономике и сфере безопасности. Президент сообщила лидеру Франции, что госорганы Молдавии противостоят вызовам, инициированным извне и реализуемым коррумпированными группировками в стране. Также президент проинформировала своего коллегу о действиях, предпринятых правительством в контексте европейской интеграции, заверив его в решимости двигаться вперед, несмотря на возникшие препятствия», — говорится в сообщении.

С лета прошлого года в Молдавии проходят массовые акции протеста. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с ростом цен и некомпетентности. По итогам прошлого года уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, за полтора года тарифы на газ выросли почти в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза.

Санду заявляет, что выходящие на акции протеста люди получают деньги. За время протестов в Молдавии арестованы десятки оппозиционных активистов, были приостановлены лицензии шести телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции. Уголовные дела заведены на руководителей организующей массовые акции партии «Шор» и других политиков.

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