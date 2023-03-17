Представлены доказательства вулканической активности Венеры Таким образом, вторая планета от Солнца оказалась третьим телом в Солнечной системе (после Земли и спутника Юпитера Ио), извергающим магму
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
10В Венеции почти пересохли каналы
22:35 (мск), источник: © РИА Новости

Советник Пушилина допустил окружение Авдеевки в ближайшие недели

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских сил, освобождены ключевые населенные пункты, которые являются «ключом» к взятию города, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Авдеевское направление достаточно горячее: в последнюю неделю серьезно работает наша артиллерия по городу, взяты несколько населенных пунктов, которые являются ключом к взятию города», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, по украинским укрепрайонам в городе «постоянно работает авиация» РФ.

«Вероятнее всего, в ближайшее время, в ближайшие недели Авдеевка станет котлом и может начать проваливаться в некоторое окружение, потому что наши силы начинают входить в населенные пункты рядом с городом», — считает советник врио главы ДНР.

Авдеевка — хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении.

Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский перешел черту: на Украине сообщили о революционном взрыве
В США заявили, что подготовили ВСУ для нанесения удара по России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта