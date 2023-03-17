Советник Пушилина допустил окружение Авдеевки в ближайшие недели

«Авдеевское направление достаточно горячее: в последнюю неделю серьезно работает наша артиллерия по городу, взяты несколько населенных пунктов, которые являются ключом к взятию города», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, по украинским укрепрайонам в городе «постоянно работает авиация» РФ.
«Вероятнее всего, в ближайшее время, в ближайшие недели Авдеевка станет котлом и может начать проваливаться в некоторое окружение, потому что наши силы начинают входить в населенные пункты рядом с городом», — считает советник врио главы ДНР.
Авдеевка — хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.