Мотострелки отбили попытку атаки ВСУ в Харьковской области

Атака произошла в районе Масютовки и Гряниковки, в полосе обороны 6-й общевойсковой армии. Военнослужащий рассказал, что при поддержке артиллерии мотострелковые подразделения нанесли огневое поражение личному составу 14-й отдельной механизированной бригады, что вынудило его отойти на ранее занимаемые позиции. Ранее в этот день Половодов сообщил об уничтожении на купянском направлении двух диверсионно-разведывательных групп противника из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады. Также Половодов рассказал, что российские артиллеристы уничтожили буксируемую гаубицу Д-20, а также самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация» и Krab в районе Петропавловки. По его словам, ведется контрбатарейная борьба в районе населенного пункта Волчанск.
15 марта начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил (ВС) России Сергей Зыбинский рассказал, что российские силы на купянском направлении взяли под контроль часть промзоны и ликвидировали украинскую ДРГ. Также российские мотострелки вскрыли и уничтожили украинских диверсантов из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ вблизи населенного пункта Синьковка в Харьковской области.
Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев накануне заявил, что украинские диверсионные группы не оставляют попыток переправиться на левый берег Херсонской области, однако все их действия пресекаются.
До этого, 12 марта, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ в зоне спецоперации. Они были замечены на купянском направлении на территориях Луганской Народной Республики (ЛНР) и в Харьковской области.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.