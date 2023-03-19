Yonhap сообщило подробности по запуску ракеты КНДР

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск ракеты был осуществлен из района ракетного полигона Тончханни около 11:05 по местному времени (05:05 мск). Отмечается, что ракета пролетела около 800 км.
«Мы усиливаем наблюдение и готовность в тесном сотрудничестве с США на случай дополнительных провокаций», — говорится в сообщении военных.
Телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что ракета КНДР, вероятно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
По данным телеканала, информации о повреждениях кораблей или самолетов нет.
Это уже девятые по счету ракетные испытания КНДР с начала этого года.
О ракетном запуске КНДР в сторону Японского моря стало известно ранее в этот день. Предположительно, она была баллистической. Дальность, высота и скорость полета пока не сообщаются.
16 марта КНДР также осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Агентство Yonhap 14 марта сообщало о запуске КНДР одной баллистической ракеты. Позднее появилась информация, что ракет было две. Они были запущены из района Чанён провинции Хванхэ-Намдо в сторону Японского моря.
Позднее, 17 марта, стало известно, что КНДР организовала испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.
В Минобороны Японии сообщили, что ракета КНДР упала в 550 км к востоку от Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны страны. При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создали экстренный штаб по сбору информации о пуске. Япония также заявила КНДР решительный протест после запуска межконтинентальной баллистической ракеты.