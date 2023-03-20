В Польше объяснили заявление посла об условиях конфликта с РФ

«Внимательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины», — говорится в публикации дипмиссии.
Так, по данным посольства, Росцишевский имел в виду лишь гипотетическое распространение конфликта на другие страны Центральной Европы, а в остальном четко обозначил, что «Польша не находится в состоянии войны, но делает всё, чтобы помочь Украине защитить себя».
Ранее в этот день польский посол во Франции заявил, что Варшава напрямую вступит в конфликт с Россией, в случае если Украина покажет свою несостоятельность на поле боя. По словам дипломата, Киев якобы отстаивает западные ценности и культуру, поэтому победа необходима.
В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков назвал выступление дипломата «самонадеянным» и отметил, что такой сценарий едва ли возможен без поддержки США.
17 марта вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава намерена разместить первые реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленные США, неподалеку от границы с Калининградской областью России. По его словам, американские орудия поступят на вооружение 16-й механизированной дивизии, размещенной в Ольштыне, уже в этом году.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда же отметил, что Польша и Словакия, поставляя истребители МиГ-29 Украине, повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.