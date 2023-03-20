Путин: РФ готова бесплатно передать зерно Африке, если сделка не будет продлена

«Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь этот объем, которые был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно», — сказал он.
Говоря о ранее заключенном соглашении на вывоз украинского зерна, Владимир Путин отметил, что их всего объема только 3 млн тонн зерновых было направлено в Африку и 1,3 млн — в беднейшие страны, а почти 45% «ушло в сытые европейские страны».
Глава государства отметил, что часть замороженных российских ресурсов, в том числе и удобрений, Москва готова передавать нуждающимся странам бесплатно. «Но, к сожалению, и здесь нам чинят препятствия», — указал он. Исходя из интересов африканских и других развивающихся стран, Россия настаивает «именно на пакетном характере» зерновой сделки, то есть обеспечении свободного вывоза и продовольствия, и удобрений, добавил Путин.