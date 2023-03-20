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15:57 (мск), источник: Российская газета

Путин: РФ готова бесплатно передать зерно Африке, если сделка не будет продлена

Если зерновая сделка по истечении 60 дней не будет продлена, то Россия может бесплатно направить зерно нуждающимся странам Африки, заявил президент РФ Владимир Путин на международной парламентской конференции «Россия-Африка».

Источник: Российская газета

«Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь этот объем, которые был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно», — сказал он.

Говоря о ранее заключенном соглашении на вывоз украинского зерна, Владимир Путин отметил, что их всего объема только 3 млн тонн зерновых было направлено в Африку и 1,3 млн — в беднейшие страны, а почти 45% «ушло в сытые европейские страны».

Глава государства отметил, что часть замороженных российских ресурсов, в том числе и удобрений, Москва готова передавать нуждающимся странам бесплатно. «Но, к сожалению, и здесь нам чинят препятствия», — указал он. Исходя из интересов африканских и других развивающихся стран, Россия настаивает «именно на пакетном характере» зерновой сделки, то есть обеспечении свободного вывоза и продовольствия, и удобрений, добавил Путин.

Справка
Что известно о продлении зерновой сделкиЗерновая сделка продлевается на 60 дней на прежних условиях, также подтвержден ее пакетный характер. Об этом сообщил ТАСС во вторник замглавы МИД России Александр Грушко
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