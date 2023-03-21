Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина посетить в этом году Китай

Во время встречи глава Китая сказал, что рад познакомиться с премьер-министром России. Он подчеркнул, что Россия и Китай «крупнейшие державы и стратегические партнеры». Поэтому Россия и была выбрана первой страной визита Си после его переизбрания председателем КНР.
Глава КНР сообщил, что Пекин и Москва готовят новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по транссибирскому и трансазиатскому маршрутам. «Новый премьер Госсовета КНР будет уделять приоритетное внимание развитию партнерства с Россией», — подчеркнул Си Цзиньпин.
В свою очередь, Михаил Мишустин отметил, что Россия заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем. «Наши отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и оказывают влияние на формирование глобальной повестки — в логике многополярности», — сказал премьер.