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Визит Си Цзиньпина в РФ
11:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина посетить в этом году Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что пригласил Владимира Путина посетить Китай в этом году. Также он пригласил посетить его страну «как можно скорее» и Мишустина.

Источник: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время встречи глава Китая сказал, что рад познакомиться с премьер-министром России. Он подчеркнул, что Россия и Китай «крупнейшие державы и стратегические партнеры». Поэтому Россия и была выбрана первой страной визита Си после его переизбрания председателем КНР.

Глава КНР сообщил, что Пекин и Москва готовят новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по транссибирскому и трансазиатскому маршрутам. «Новый премьер Госсовета КНР будет уделять приоритетное внимание развитию партнерства с Россией», — подчеркнул Си Цзиньпин.

В свою очередь, Михаил Мишустин отметил, что Россия заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем. «Наши отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и оказывают влияние на формирование глобальной повестки — в логике многополярности», — сказал премьер.

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