В Пентагоне усомнились, что Украина вытеснит российские войска в 2023 году

«Это будет очень сложная задача, если не невозможная, то чрезвычайно трудная. И в мире вероятностей, я не думаю, что она высока», — приводит издание Politico cлова генерала.
Он предполагает, что российскому руководству «не удастся добиться своих политических целей». В то же время сам конфликт, как считает Милли, не входит в состояние «замороженного».
«Сложилось так, что ни одна из сторон, вероятно, не может достичь своих политических целей военными средствами, и это положение дел продлится какое-то время», — добавил американский военный.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В ее процессе в состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли четыре региона — Херсонская, Запорожская области, а также Донецкая и Луганская Народные республики.