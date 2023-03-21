Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве

«Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики… совместное заявление президента Российской Федерации и председателя Китайской Народной Республики о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года», — было объявлено в Кремле после переговоров лидеров государств.
Также в рамках госвизита китайского лидера Си Цзиньпина в РФ подписаны ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов развития российско-китайского сотрудничества в различных сферах.