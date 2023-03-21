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20:02 (мск), источник: © РИА Новости

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидеры РФ и КНР подписали заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Источник: © РИА Новости

«Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики… совместное заявление президента Российской Федерации и председателя Китайской Народной Республики о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года», — было объявлено в Кремле после переговоров лидеров государств.

Также в рамках госвизита китайского лидера Си Цзиньпина в РФ подписаны ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов развития российско-китайского сотрудничества в различных сферах.

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