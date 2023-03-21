На актера Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации армии

Дело по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) зарегистрировано Тверским судом 21 марта.
Нарушение по статье о дискредитации армии наказываются штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для физлиц.
После начала военной операции на Украине актер критиковал боевые действия: он начал публиковать на своем YouTube-канале стихи и песни, в которых критически высказывается о действиях России на Украине и российских властях. В середине января Назарова и его жену, заслуженную артистку России Ольгу Васильеву, уволили из МХТ им. Чехова. «Московский комсомолец» писал, что Назарова уволили из-за его публичных заявлений о боевых действиях на Украине, а также «антироссийских настроений» актера.
Заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник говорил, что у Назарова состоялся разговор с художественным руководителем театра Константином Хабенским, по итогам которого было принято решение об увольнении артистов. Других подробностей он не привел.
После увольнения актер написал стих «Новая реальность», в котором есть следующие строки: «В загонах ваших свищет вьюга, в кормушках жалкие объедки, а вы кусаете друг друга, а надо грызть клыками клетки. Покорность вбили нам по гланды со страхом вместе зловонючим. Я тоже выполнял команды, к которым с детства был приучен…».
Назаров — народный артист России. Он работал в МХТ им. Чехова с 2002 года, до этого служил в Малом театре, затем в театре «Сфера» и Театре Российской армии. Актер сыграл более 40 ролей в кино и сериалах, в том числе в «Штрафбате», «Марше Турецкого», а также «Кухне». Заслуженная артистка России Ольга Васильева играла в МХТ с 2005 года.
Илья Пламенев, Ольга Ваганова