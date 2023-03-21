Ученые из Китая создали стекло, которое разлагается в организме Для его получения используются аминокислоты и пептиды
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
14Выбраны лучшие подводные снимки года
Главное
Главные новости к вечеру 21 марта
20:28 (мск), источник: РБК

На актера Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации армии

На Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России, следует из сообщения на сайте суда. В пресс-службе Тверского суда РБК подтвердили, что к ним поступило дело об административном правонарушении в отношении актера Дмитрия Назарова.

Источник: Агентство «Москва»

Дело по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) зарегистрировано Тверским судом 21 марта.

Нарушение по статье о дискредитации армии наказываются штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для физлиц.

После начала военной операции на Украине актер критиковал боевые действия: он начал публиковать на своем YouTube-канале стихи и песни, в которых критически высказывается о действиях России на Украине и российских властях. В середине января Назарова и его жену, заслуженную артистку России Ольгу Васильеву, уволили из МХТ им. Чехова. «Московский комсомолец» писал, что Назарова уволили из-за его публичных заявлений о боевых действиях на Украине, а также «антироссийских настроений» актера.

Заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник говорил, что у Назарова состоялся разговор с художественным руководителем театра Константином Хабенским, по итогам которого было принято решение об увольнении артистов. Других подробностей он не привел.

После увольнения актер написал стих «Новая реальность», в котором есть следующие строки: «В загонах ваших свищет вьюга, в кормушках жалкие объедки, а вы кусаете друг друга, а надо грызть клыками клетки. Покорность вбили нам по гланды со страхом вместе зловонючим. Я тоже выполнял команды, к которым с детства был приучен…».

Назаров — народный артист России. Он работал в МХТ им. Чехова с 2002 года, до этого служил в Малом театре, затем в театре «Сфера» и Театре Российской армии. Актер сыграл более 40 ролей в кино и сериалах, в том числе в «Штрафбате», «Марше Турецкого», а также «Кухне». Заслуженная артистка России Ольга Васильева играла в МХТ с 2005 года.

Илья Пламенев, Ольга Ваганова

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин сделал заявление, касающееся урегулирования конфликта на Украине
«Последствия будут чудовищные»: Медведев – об «аресте» Путина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
штрафыкинотеатр