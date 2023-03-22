13:51 (мск), источник: РБК
В ДНР заявили об отсутствии у Киева «ударных кулаков» для наступления
Украина не сформировала «ударные кулаки» для контратаки в Донбассе, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-1».
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«Сейчас у противника пока не сформированы те самые ударные кулаки, бронегруппы и живая сила, чтобы действительно качественно ударить и разрезать наши новые территории, о чем они заявляют», — сказал Гагин (цитата по ТАСС).
Говоря об Артемовске (украинское название Бахмут), он сообщил, что все подъездные пути к городу контролируются российскими силами. «В принципе можно сказать, что город практически блокирован», — подчеркнул советник врио главы ДНР.
Бои за Артемовск продолжаются с лета прошлого года. В начале марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что его бойцы взяли под контроль восточную часть города. До этого он сообщал, что Артемовск практически окружен.