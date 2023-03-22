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13:51 (мск), источник: РБК

В ДНР заявили об отсутствии у Киева «ударных кулаков» для наступления

Украина не сформировала «ударные кулаки» для контратаки в Донбассе, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-1».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Сейчас у противника пока не сформированы те самые ударные кулаки, бронегруппы и живая сила, чтобы действительно качественно ударить и разрезать наши новые территории, о чем они заявляют», — сказал Гагин (цитата по ТАСС).

Говоря об Артемовске (украинское название Бахмут), он сообщил, что все подъездные пути к городу контролируются российскими силами. «В принципе можно сказать, что город практически блокирован», — подчеркнул советник врио главы ДНР.

Бои за Артемовск продолжаются с лета прошлого года. В начале марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что его бойцы взяли под контроль восточную часть города. До этого он сообщал, что Артемовск практически окружен.

Украина отказывается отступать из города. Его потеря будет означать открытие для российских войск дороги к другим городам Донбасса, Краматорску, Славянску, объяснял президент Украины Владимир Зеленский.
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