Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР Нацистской Германией

«Государственная Дума, принимая во внимание положения Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г., Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г… признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза», — говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что принятые в последние годы судами ряда регионов РФ решения однозначно квалифицируют преступные деяния гитлеровцев и их пособников как геноцид национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР.
Эти решения, говорится в заявлении, являются «логическим продолжением» приговора Нюрнбергского трибунала и решений последующих судебных процессов над нацистскими преступниками.
На фоне происходящего сегодня превращения причин и итогов Второй мировой в инструмент геополитического противостояния подобные судебные решения особенно востребованы, отмечается в заявлении.
«Это недвусмысленные предупреждения политическим реваншистам, которым уроки прошлого не пошли на пользу», — отмечается в документе.
Особенно циничными парламентарии сочли стремление Берлина продвигать ложный тезис о якобы совместной ответственности и тождественности гитлеровской Германии и СССР.
Примером такой политики в заявлении называется принятие бундестагом 30 ноября 2022 г. резолюции о признании массового голода на территории Украинской ССР в 1932 и 1933 годах «геноцидом украинского народа». При этом аргументы о том, что эта трагедия развернулась не только на Украине, но и на значительных территориях Поволжья и Казахстана, отвергаются.
Страны Запада, говорится в документе, предпочитает не вспоминать о планах Рейха по массовому уничтожению гражданского населения СССР. В результате истребления мирных жителей на захваченных фашистами территориях погибло 13 684 692 человека, подчеркивается в заявлении.
В заявлении также отмечается, что усиление вовлеченности Запада в конфликт на Украине делает необходимым напоминание о том, что «ответственность за дальнейшее ухудшение военно-политической обстановки в зоне конфликта и на Евразийском континенте в целом лежит не только на марионеточном киевском режиме, но и на тех, кто снабжает его смертоносным оружием, финансирует боевиков и террористов».