Запад попытается вмешаться в выборы в России в 2024 году, заявил Медведев

Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
«Вне всякого сомнения, что будут вмешиваться, как вмешивались всегда», — заявил он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
По словам зампреда Совбеза, Запад, упрекая Россию во вмешательстве, сам делает это «неприкрыто с момента распада Советского Союза».
«Они в 1990-е годы вообще считали, что они у нас лидеров ставить будут. Их эмиссары, политические консультанты, экономические аналитики — они сидели везде. Кто-то просто работал элементарно на разведку (ну это хотя бы объяснимо), а кто-то бабло, извините, зарабатывал для себя. Ну кто-то совмещал и то и другое, на самом деле, потому, что в мутной воде хорошо ловится различная рыбеха», — заметил Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что, получив отпор, «они очень сильно обиделись».