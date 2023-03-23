Легендарную скрипку «Балтика» продали за рекордную сумму Она стала третьей по стоимости среди всех музыкальных инструментов
Фоторепортажи
10В Венеции почти пересохли каналы
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
Главное
Спецоперация на Украине
07:32 (мск), источник: © РИА Новости

Запад попытается вмешаться в выборы в России в 2024 году, заявил Медведев

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Запад будет пытаться вмешаться в президентские выборы в России в 2024 году, неприкрытые попытки влияния они предпринимают с момента распада Советского Союза, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: © РИА Новости

Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

«Вне всякого сомнения, что будут вмешиваться, как вмешивались всегда», — заявил он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

По словам зампреда Совбеза, Запад, упрекая Россию во вмешательстве, сам делает это «неприкрыто с момента распада Советского Союза».

«Они в 1990-е годы вообще считали, что они у нас лидеров ставить будут. Их эмиссары, политические консультанты, экономические аналитики — они сидели везде. Кто-то просто работал элементарно на разведку (ну это хотя бы объяснимо), а кто-то бабло, извините, зарабатывал для себя. Ну кто-то совмещал и то и другое, на самом деле, потому, что в мутной воде хорошо ловится различная рыбеха», — заметил Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что, получив отпор, «они очень сильно обиделись».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Решение Путина вызвало настоящий переполох на Западе
'Мне страшно.' Байден под смех толпы опозорился в Белом доме
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта