Мишустин назвал российский народ главной целью санкций Запада

«Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ», — указал глава кабинета министров.
Мишустин пояснил, что власти западных стран пытались обрушить финансовую систему РФ, чтобы у людей не было возможности пользоваться банковскими картами, а также нарушить экономические и хозяйственные связи, довести ситуацию до дефицита в российских магазинах, заставляя свои же компании уходить с российского рынка и неся огромные убытки.
«[Пытались сделать так], чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу, радикально снизить качество жизни», — добавил Мишустин.
Премьер-министр отметил, что после того, как России долго говорили о неприкосновенности и святости частной собственности, западные власти начали арестовывать деньги россиян и компаний только потому, что они являются гражданами своей страны.
22 марта обозреватель Forbes Кеннет Рапоза сообщил, что изначально на Западе предполагали, что санкции задушат российский финансовый сектор. Однако глядя на ситуацию в банковском секторе США и РФ, очевидно, что у последних дела идут существенно лучше, отметил он.
20 марта президент России Владимир Путин заявил, что перед бизнесом и экономикой стоит много задач, возникших в связи с введенными против России санкциями. Среди последствий санкций есть свои минусы, но в то же время существуют и огромные плюсы для развития производства, указал глава государства.
Ранее, 7 марта, российский лидер обратил внимание на то, что введение западными странами антироссийских санкций дало мощный толчок для укрепления российского суверенитета. Тогда же Путин добавил также, что все сложности, которые пытаются извне создавать на пути России в различных сферах, включая финансовую, в целом удалось преодолеть.
До этого, 2 марта, польское издание Myśl Polska написало, что странам Запада не удалось дестабилизировать экономику России. В статье, в частности, отмечается, что России удалось выдержать санкционный удар по финансовому сектору.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проводимой 24 февраля 2022 года специальной операции по защите Донбасса.
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