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23 марта, источник: Газета.Ру

Казахстан с апреля введет систему для борьбы с обходом западных санкций при поставках в РФ

Казахстан с апреля введет систему для борьбы с обходом западных санкций при поставках в Россию, передает портал Eurasianet.

Источник: Reuters

Таким образом Казахстан хочет продемонстрировать западным странам, что не помогает России обходить санкции через систему параллельного импорта.

Как сообщает портал, Астана не планирует ограничивать торговлю с Россией, но и идти на санкционные риски также не намерена.

Ранее сообщалось, что в последние недели российские компании стали более активно просить своих казахстанских партнеров помочь им с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров.

Два источника связали это с сообщениями о планах Турции пресечь транзит санкционных товаров.

Александра Вишневская

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