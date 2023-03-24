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13:47 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ заявило, что НАТО использует снаряды с ураном только на чужой территории

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Бронебойные подкалиберные снаряды с обедненным ураном, которые Великобритания пообещала передать Украине, использовали до сегодняшнего дня лишь страны НАТО и только на чужой территории, когда нет необходимости задумываться об экологических последствиях.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Изготовление боеприпасов с обедненным ураном используется гораздо чаще в тех странах, в которых имеются запасы урана, технология его переработки, а их применение планируется на чужой территории, когда нет необходимости задумываться об экологических последствиях», — сказал он в ходе брифинга о последствиях поставки киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном.

Кириллов подчеркнул, что до настоящего времени «в вооруженных конфликтах боеприпасы из обедненного урана применялись исключительно странами НАТО».

Генерал-лейтенант отметил, что в 2003—2004 годах США широко использовали такие боеприпасы при нанесении ударов по объектам иракских городов: Эль-Амара, Багдад, Басра, Кербела, Эль-Фаллуджа.

Всего, по оценке ООН, США в Ираке применили не менее 300 тонн обедненного урана.

По его словам, в результате сложившаяся радиационная обстановка в городе Эль-Фаллуджа «была значительно хуже, чем в городах Хиросима и Нагасаки после ядерных бомбардировок Соединенными Штатами». «Этот город до сих пор называют вторым Чернобылем», — указал Кириллов.

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