Минобороны РФ заявило, что НАТО использует снаряды с ураном только на чужой территории

Об этом заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Изготовление боеприпасов с обедненным ураном используется гораздо чаще в тех странах, в которых имеются запасы урана, технология его переработки, а их применение планируется на чужой территории, когда нет необходимости задумываться об экологических последствиях», — сказал он в ходе брифинга о последствиях поставки киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном.
Кириллов подчеркнул, что до настоящего времени «в вооруженных конфликтах боеприпасы из обедненного урана применялись исключительно странами НАТО».
Генерал-лейтенант отметил, что в 2003—2004 годах США широко использовали такие боеприпасы при нанесении ударов по объектам иракских городов: Эль-Амара, Багдад, Басра, Кербела, Эль-Фаллуджа.
Всего, по оценке ООН, США в Ираке применили не менее 300 тонн обедненного урана.
По его словам, в результате сложившаяся радиационная обстановка в городе Эль-Фаллуджа «была значительно хуже, чем в городах Хиросима и Нагасаки после ядерных бомбардировок Соединенными Штатами». «Этот город до сих пор называют вторым Чернобылем», — указал Кириллов.